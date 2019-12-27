ДТП произошло на улице Перовская в столичном районе Перово.
Легковая машина слетела с дороги и врезалась в столб на обочине, в результате происшествия пострадали три находившихся в автомобиле человека, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.
Как писал NEWS.ru ранее, в Аткарском районе Саратовской области произошло крупное ДТП, в результате которого погибли три человека. Daewoo Nexia столкнулась с «Газелью». Оба автомобиля сгорели. На месте происшествия погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля: дедушка, бабушка и их пятилетний внук.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен