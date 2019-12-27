https://static.news.ru/photo/da48bec4-28f4-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП произошло на улице Перовская в столичном районе Перово.

Легковая машина слетела с дороги и врезалась в столб на обочине, в результате происшествия пострадали три находившихся в автомобиле человека, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, в Аткарском районе Саратовской области произошло крупное ДТП, в результате которого погибли три человека. Daewoo Nexia столкнулась с «Газелью». Оба автомобиля сгорели. На месте происшествия погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля: дедушка, бабушка и их пятилетний внук.