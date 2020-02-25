В Санкт-Петербурге автомобиль ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пострадали четыре человека: мужчина, женщина и двое несовершеннолетних.
Инцидент произошёл во Фрунзенском районе города на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в результате столкновения двух автомобилей,
По факту ДТП проводится проверка.
Как писал NEWS.ru, 24 февраля во время карнавала в немецком городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. Пострадали более 30 человек. Водитель умышленно направил машину на людей. Вместе с тем правоохранительные органы не склонны рассматривать произошедшее как теракт.
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