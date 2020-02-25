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Фельдшера скорой помощи из Челябинской области направили в центр по профилактике и борьбе со СПИДом после того, как ей на лицо попала кровь ВИЧ-инфицированного пациента. Инцидент произошёл в городе Златоусте.

Огласке произошедшее предала депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, которая узнала об этом случае от матери медика. Как следует из рассказа, бригада скорой помощи возвращалась с вызова, когда поступил новый вызов,...