Автомобиль въехал в мемориал «Стена скорби» в столице

Легковой автомобиль въехал в мемориал «Стена скорби» в Москве, водитель госпитализирован. Как сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы, водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Дорожная авария произошла примерно в 7.40 по адресу: улица Садовая-Спасская, дом 12/23, строение 2. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo <...>, по неустановленной причине совершил наезд на препятствие — мемориал «Стена скорби», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда машина следовала по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль врезался в витрину магазина в районе дома 43/63 по Новослободской улице. По данным ведомства, водителю иномарки Toyota Camry стало плохо за рулём и он не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с двумя машинами, выехал на тротуар и протаранил витрину. В результате инцидента были заняты две полосы движения в сторону Оружейного переулка, позже дорогу освободили. О пострадавших не сообщалось.