МЧС рассчитывает привлечь авиацию для поиска унесённых штормом детей в Сочи. Поиски начнутся утром в среду, 26 февраля.
Пока поиски ведутся на берегу из-за сильного шторма: его сила составляет четыре-пять баллов. Обследовано семь километров береговой линии,
Происшествие случилось вечером 25 февраля. Два подростка хотели перейти реку Псезаупсе в Лазаревском и были снесены потоком воды в море.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экстренные службы Сочи занимаются спасением двух детей 12 и 14 лет. Их унесло в открытое море штормом.
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