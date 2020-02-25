https://static.news.ru/photo/b2357832-5810-11ea-95f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

МЧС рассчитывает привлечь авиацию для поиска унесённых штормом детей в Сочи. Поиски начнутся утром в среду, 26 февраля.

Пока поиски ведутся на берегу из-за сильного шторма: его сила составляет четыре-пять баллов. Обследовано семь километров береговой линии, сообщает РИА Новости. Следственный комитет назначил проверку по факту исчезновения детей.

Происшествие случилось вечером 25 февраля. Два подростка хотели перейти реку Псезаупсе в Лазаревском и были снесены потоком воды в море.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экстренные службы Сочи занимаются спасением двух детей 12 и 14 лет. Их унесло в открытое море штормом.