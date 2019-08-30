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Специалисты начали внеочередную проверку всех аттракционов в парке «Северное Тушино». Это произошло после падения девочки с детских качелей.

В настоящее время проводится внеочередная проверка качелей и детских аттракционов в парке «Северное Тушино», также приняты превентивные меры в виде оповещения родителей о правилах безопасности во время пребывания юных гостей парка на детских площадках без присмотра взрослых, — рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

Ребёнок пострадал во время катания из-за обрыва цепи. Сейчас девочка находится дома, её состояние опасений у медиков не вызывает.

Ранее, как писал News.ru, двенадцатилетний школьник упал с пятиметровой высоты, катаясь на аттракционе в Москве. Инцидент произошёл в Делегатском парке столицы. Ребёнок находится в сознании. На место ЧП выехала скорая помощь.