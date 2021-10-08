Арестованы ещё два фигуранта дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
16:17, 10 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Суд арестовал ещё двух фигурантов по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Они заключены под стражу на два месяца. Об этом сообщает ТАСС. Всего по делу проходят девять человек, причастных к продаже и производству контрафакта.
Октябрьский суд рассмотрел материал и избрал меру пресечения Глущенко Т. А. в виде заключения под стражу до 8 декабря, — рассказали в пресс-службе суда.
Кроме того, Адамовский районный суд арестовал местную жительницу, которая продавала поддельную алкогольную продукцию.
Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Алкоголь пострадавшие покупали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.
Ранее сообщалось, что суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, из них 32 скончались. Следователи возбудили пять уголовных дел.