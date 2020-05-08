Аноним «заминировал» московский аэропорт

Неизвестный злоумышленник сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании аэропорта Домодедово.
Анонимное сообщение оказалось ложным. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.
Личность человека, сообщившего о угрозе взрыва устанавливается,
Как ранее писал NEWS.ru, в последнее время участились случаи «минирования» столичных аэропортов и воздушных судов. В частности, в конце апреля поступило очередное сообщение о бомбах на всех бортах, находящихся в Шереметьево. В течение месяца подобные угрозы повторялись трижды.
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