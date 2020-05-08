Аноним «заминировал» московский аэропорт

https://static.news.ru/photo/79746fd8-91dd-11ea-9b01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный злоумышленник сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании аэропорта Домодедово.

Анонимное сообщение оказалось ложным. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.

Личность человека, сообщившего о угрозе взрыва устанавливается, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее писал NEWS.ru, в последнее время участились случаи «минирования» столичных аэропортов и воздушных судов. В частности, в конце апреля поступило очередное сообщение о бомбах на всех бортах, находящихся в Шереметьево. В течение месяца подобные угрозы повторялись трижды.