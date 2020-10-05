Анафилактический шок случился у младенца при обрезании в клинике Москвы

https://static.news.ru/photo/b3e011dc-0720-11eb-9bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом РФ проверяет московскую клинику, в которой во время процедуры обрезания у шестимесячного ребёнка случился анафилактический шок.

В данное время ребёнок находится на лечении в Морозовской детской городской клинической больнице департамента здравоохранения Москвы. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжёлое, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение Росздравнадзора.

Проверку также начала прокуратура столицы. Ведомство проверит соблюдение медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее директор кабинета стоматологии в Нижнем Новгороде был осуждён на 3,5 года колонии после смерти пациентки. В июне 2017 года к стоматологу обратилась 23-летняя девушка. После укола обезболивающего у неё начался анафилактический шок и она умерла в реанимации. В стоматологии не оказалась препарата, обязательного для применения в таких случаях. Подсудимый не признал свою вину, писал NEWS.ru.