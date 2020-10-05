Анафилактический шок случился у младенца при обрезании в клинике Москвы

Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом РФ проверяет московскую клинику, в которой во время процедуры обрезания у шестимесячного ребёнка случился анафилактический шок.
В данное время ребёнок находится на лечении в Морозовской детской городской клинической больнице департамента здравоохранения Москвы. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжёлое,
Проверку также начала прокуратура столицы. Ведомство проверит соблюдение медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
Ранее директор кабинета стоматологии в Нижнем Новгороде был осуждён на 3,5 года колонии после смерти пациентки. В июне 2017 года к стоматологу обратилась 23-летняя девушка. После укола обезболивающего у неё начался анафилактический шок и она умерла в реанимации. В стоматологии не оказалась препарата, обязательного для применения в таких случаях. Подсудимый не признал свою вину, писал NEWS.ru.
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