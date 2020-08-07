Ан-2 аварийно сел на просёлочную дорогу в Якутии

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Экипаж самолёта Ан-2 посадил воздушное судно в 128 км от места вылета из-за неисправности двигателя.

По предварительным данным, во время полёта в самолёте «Маданского аэроклуба» были обнаружены неисправности: двигатель нагрелся и начал вибрировать. В связи с этим, экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку на просёлочную дорогу, передаёт РЕН ТВ.

На борту Ан-2 находились два человека, об их состоянии информации нет, самолёт пострадал незначительно.

Как писал NEWS.ru ранее, самолёт Boeing 737 авиакомпании Air India, совершивший жёсткую посадку в городе Кожикоде, упал со склона. Об этом сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.