https://static.news.ru/photo/1a0e346c-bc12-11e9-8957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спасатели эвакуировали на вертолете и передали медикам москвича, повредившего ногу во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Травму 31-летний альпинист получил в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.

Вчера из-за плохих погодных условий спасательные работы были приостановлены. Сегодня утром спасатели на вертолете МЧС России Ми-8 эвакуировали пострадавшего в селение Шалушка, где он был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки в в РКБ Нальчика, — сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В эвакуации пострадавшего участвовали четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Там напоминают, что горя являются местом повышенной опасности и просят туристов быть осторожными и хорошо готовится к восхождению. Люди попадают в беду в приэльбрусье почти каждую неделю.

Так, 3 августа спасатели эвакуировали в больницу трёх москвичей, пострадавших при катании на квадроцикле в горах Кабардино-Балкарии. А 21 июля во время восхождения погибли два человека. Трагедия произошла в Черекском районе республики. Альпинисты из Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, высота которой составляет 4300 м над уровнем моря, писал News.ru.