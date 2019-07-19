Два человека погибли во время восхождения в горах Кабардино Балкарии. Об этом заявил глава пресс-службы республиканского ГУ МЧС Кантемир Беров.
Трагедия произошла в в Черекском районе республики. Альпинисты из Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, высота которой составляет 4300 метров над уровнем моря. Информация об этом поступила в 16:40 мск от проходившей параллельным маршрутом группы, передаёт «
Окончательно ситуация будет ясна, когда к ним дойдут спасатели, — отметил Беров.
На место ЧП выдвинулись шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
Как писал News.ru, ранее лавина накрыла туристов в районе Северо-Чуйского хребта на территории Республики Алтай. Один человек погиб, ещё один получил травмы.