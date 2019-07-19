https://static.news.ru/photo/fbe15acc-abcd-11e9-a6fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 07.mchs.gov.ru

Два человека погибли во время восхождения в горах Кабардино Балкарии. Об этом заявил глава пресс-службы республиканского ГУ МЧС Кантемир Беров.

Трагедия произошла в в Черекском районе республики. Альпинисты из Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, высота которой составляет 4300 метров над уровнем моря. Информация об этом поступила в 16:40 мск от проходившей параллельным маршрутом группы, передаёт « Интерфакс ».

Окончательно ситуация будет ясна, когда к ним дойдут спасатели, — отметил Беров.

На место ЧП выдвинулись шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Как писал News.ru, ранее лавина накрыла туристов в районе Северо-Чуйского хребта на территории Республики Алтай. Один человек погиб, ещё один получил травмы.