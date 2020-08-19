Алексей Навальный впал в кому после отравления

https://static.news.ru/photo/6c458558-e2b0-11ea-9561-fa163e074e61_660.jpgАлексей НавальныйФото: Nikolay Titov/Global Look Press
Оппозиционный политик Алексей Навальный впал в кому. В настоящее время он находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске. Навального доставили в клинику после экстренной посадки воздушного судна, на борту которого политику стало плохо во время полёта.
Как сообщила на своей официальной странице в социальной сети пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, результаты анализов пока не пришли. Политик продолжает находиться в тяжёлом состоянии.
Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжёлом состоянии. Результатов анализов пока нет, — написала Ярмыш в Twitter.
По одной из версий, Навальному могли подмешать психодиcлептик (вещество, вызывающее галлюцинации) в чай, который он пил перед полётом в аэропорту. Как говорят врачи, через горячую жидкость вещество быстрее попало в кровь.
Самолёт, на котором летел Алексей Навальный, совершил экстренную посадку утром 20 августа 2020 года в Омске из-за того, что политику стало плохо во время полёта. Как рассказала Ярмыш, политик почувствовал недомогание во время полёта, и его госпитализировали с подозрением на токсическое отравление, писал NEWS.ru ранее.