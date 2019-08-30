https://static.news.ru/photo/3c314782-cd15-11e9-a452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Актёр Кевин Харт, снимавшийся в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Джуманджи: Зов джунглей», «Очень страшное кино — 3», попал в ДТП на шоссе Малхолланд.

За рулём автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года выпуска находился не сам Харт, водитель потерял управление и вылетел на ограждение, смяв машину. Водитель не пострадал, актёр доставлен в больницу. Вероятно, у него серьёзная травма позвоночника, передаёт Hollywood Reporter .

Как писал News.ru ранее, провести церемонию вручения «Оскаров» в 2019 году должен был актёр и комик Кевин Харт, с которым подписали договор в декабре 2018 года. Харт отказался выйти на сцену после скандала из-за его гомофобных высказываний в соцсетях, опубликованных им почти 10 лет назад.