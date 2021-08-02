Активисты «Лев против» подрались с десантниками в московском парке Горького

В московском парке Горького произошла драка между активистами движения «Лев против», выступающими против употребления алкоголя в общественных местах, и десантниками, отмечающими 2 августа День ВДВ. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, активисты «Лев против»
Те, кто считает, что День десантника — это прийти и злоупотреблять алкоголем, конечно, они негодуют и начинают очень сильно доказывать, что они в данной ситуации правы, хотя общаемся вежливо, — заявил один из общественников.
Mash
По информации РЕН ТВ, задержан, в частности, лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин.
В МВД сообщили, что информация о произошедшем еще не поступала. Об этом
Подробности происшествия устанавливаются.