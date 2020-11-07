Был на борту: аэродром подтвердил личность погибшего телеведущего НТВ

https://static.news.ru/photo/f5e397ea-210e-11eb-939c-fa163e074e61_660.jpg Фото: miachkovo.com

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой находился в разбившемся в Московской области легкомоторном самолёте Cessna. Это официально подтвердили в службе движения аэродрома Мячково.

Колтовой действительно был на борту, — цитирует ТАСС начальника службы Николая Максимова.

Журналист и его супруга погибли, направляясь в город Рыбинск Ярославской области. Репортёр сам был за штурвалом, у него имелось свидетельство частного пилота.

Воздушное судно направлялось с подмосковного аэродрома Мячково в город Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.

Самолёт упал в районе Новорязанского шоссе, в поле рядом с посёлком Чкалово городского округа Люберцы. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

С 2018 года телеведущий работал на НТВ. Вместе с Юлией Сиверцовой он вёл передачу «ДНК», а в нынешнем телесезоне стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», заменив покинувшего проект актёра Оскара Кучеру, писал NEWS.ru.