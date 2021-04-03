Адвокат рассказал, в каком состоянии находится пострадавшая в ДТП с Билом

https://static.news.ru/photo/83e2db22-947e-11eb-84b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Консультант Государственной думы Мария Артёмова, которая получила повреждения в аварии с блогером Эдвардом Билом, находится в тяжёлом состоянии. Врачи зафиксировали у женщины разрывы внутренних органов, многочисленные травмы и переломы. Её восстановление займёт много времени. Об этом в субботу, 3 апреля, в разговоре с журналистами сообщил представитель пострадавшей семьи Андрей Князев.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве в ночь на 2 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил сначала не признал свою вину в аварии, заявив, что за рулём был не он.

3 апреля прошло судебное разбирательство по этому делу. В итоге блогера не арестовали, но запретили ему выполнять «определённые действия», в частности, выходить из дома после 20:00 и пользоваться Сетью.

После суда представитель пострадавшей стороны рассказал о состоянии Артёмовой.

Она получила многочисленные разрывы внутренних органов, повреждения и переломы. Предстоит огромное лечение по времени... Мы не знаем, насколько длительным и дорогостоящим будет лечение, поэтому говорить о компенсации преждевременно, — цитирует Князева РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Бил, устроивший аварию на Садовом кольце в Москве, принёс свои извинения пострадавшей в ДТП. Он сожалеет о случившемся и готов оказать ей помощь. Об этом сообщил его адвокат.