Адвокат рассказал о конфликте Босова, погибшего рядом с резиденцией Путина

https://static.news.ru/photo/e7383708-8fed-11ea-b9fe-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Босов Фото: Alltech Group/Russian Look/Global Look Press

Член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов заявил, что у найденного мёртвым в Подмосковье миллиардера Дмитрия Босова в последнее время был конфликт с «его главным компаньоном». По его словам, версия о самоубийстве совладельца компаний «Сибантрацит» и «Востокугль» выглядит подозрительной.

Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, — подчеркнул Черноусов в интервью телеканалу «360».

Он отметил, что не удивится, если дело переквалифицируют на статью «Убийство» или «Доведение до самоубийства».

Тело Босова нашли в загородном доме в подмосковном посёлке Усово, что рядом с резиденцией президента РФ. Миллиардер в своё время выходил на лёд вместе с Владимиром Путиным в гала-матче Ночной хоккейной лиги, генеральным спонсором которой является компания «Сибантрацит».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын миллиардера Дмитрия Босова Антон призвал не спешить с выводами о самоубийстве предпринимателя. По его словам, не надо «гадать на кисельной гуще». Подмосковное управление СК начало проверку по обстоятельствам гибели 52-летнего миллиардера, рядом с телом которого нашли пистолет Glock.