Адвокат: найденный в авто Ефремова гашиш не принадлежал актёру

https://static.news.ru/photo/4a60c984-d720-11ea-a00b-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наркотики, найденные в автомобиле Михаила Ефремова после ДТП, не принадлежали артисту. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики, — пояснил защитник в комментарии ТАСС.

5 августа в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела по существу. Артист обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека и совершённых в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Со ссылкой на экспертизу ранее сообщалось , что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения: в его крови нашли следы кокаина, каннабиодов и этанола. Сегодня на заседании сторона обвинения эти данные подтвердила. Прокурор также добавила, что в ходе осмотра автомобиля Ефремова в салоне нашли гашишное масло и гашиш.

Ранее, выступая на заседании, подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит». Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, заявил в суде, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём.

В свою очередь адвокат семьи погибшего Александр Добровинский сообщил, что располагает записью, на которой видно, что Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла после случившегося.

Кроме того, на то, что Ефремов управлял своим автомобилем вмомент ДТП на Садовом кольце, как заявила гособвинитель, указывают результаты экспертизы ДНК. Бимоматериалы для проведения этого исследования были взяты с подушек безопасности.

При этом адвокат актёра Эльман Пашаев ранее говорил журналистам о козыре, который способен доказать невиновность актёра. Он отметил, что предъявит его не сразу, писал NEWS.ru. Следующее заседание по делу Ефремова состоится в четверг, 6 августа.