Адвокат Ефремова обвинил судью в заинтересованности и заявил её отвод

https://static.news.ru/photo/0279eb86-e388-11ea-a43a-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актёра. Адвокат считает, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.

Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда, — подчеркнул адвокат.

Пашаев также обратил внимание суда, что судья слишком торопит процесс рассмотрения дела:

Я прошу дать время для подготовки, у меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает.

Гособвинение, в свою очередь, выступило против отвода председательствующей судьи. Не нашли оснований для этого и представители потерпевших. После этого судья Абрамова, как этого требует процессуальный кодекс, удалилась в совещательную комнату для решения вопроса о своём отводе.

Эта судья не первый раз рассматривает громкие дела. Именно Абрамова приговорила бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 12,5 года заключения за взятки и злоупотребление полномочиями. В ходе расследования у него обнаружили наличные в иностранной валюте на сумму 8,5 млрд рублей. Также эта судья осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о пьяной драке осенью 2018 года. Спортсмены недолго пробыли за решёткой и вскоре вышли по УДО. Кроме того, Абрамова приняла решение об аресте активиста Константина Котова, которого в итоге обвинили в многочисленных нарушениях на митингах.

Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, отверг обвинения в подкупе свидетелей. Их выдвинула защита потерпевших. В ответ на это Пашаев пригрозил ей уголовной ответственностью, писал NEWS.ru.