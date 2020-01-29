https://static.news.ru/photo/5292aaac-4272-11ea-a3a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии 27 человек стали жертвами аварии с участием автобуса и моторикши. ДТП произошло в штате Махараштра.

После столкновения оба транспортных средства рухнули в придорожный колодец. В госпиталь с различными травмами были доставлены 33 человека, уточняет Associated Press.

Speeding passenger bus collides with auto-rickshaw in India's western Maharashtra state, killing 27 people https://t.co/udrCE8FnKs — DAILY SABAH (@DailySabah) January 29, 2020

Соболезнования родным погибших выразил премьер Индии Нарендра Моди. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индии 20 человек погибли в аварии с участием автобуса и грузовика, который перевозил легко воспламеняющие материалы.