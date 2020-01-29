В Индии 27 человек стали жертвами аварии с участием автобуса и моторикши. ДТП произошло в штате Махараштра.
После столкновения оба транспортных средства рухнули в придорожный колодец. В госпиталь с различными травмами были доставлены 33 человека,
Speeding passenger bus collides with auto-rickshaw in India's western Maharashtra state, killing 27 people— DAILY SABAH (@DailySabah)
https://t.co/udrCE8FnKs January 29, 2020
Соболезнования родным погибших выразил премьер Индии Нарендра Моди. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее NEWS.ru писал, что в Индии 20 человек погибли в аварии с участием автобуса и грузовика, который перевозил легко воспламеняющие материалы.
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