Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии 27 человек стали жертвами аварии с участием автобуса и моторикши. ДТП произошло в штате Махараштра.

После столкновения оба транспортных средства рухнули в придорожный колодец. В госпиталь с различными травмами были доставлены 33 человека, уточняет Associated Press.

Соболезнования родным погибших выразил премьер Индии Нарендра Моди. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индии 20 человек погибли в аварии с участием автобуса и грузовика, который перевозил легко воспламеняющие материалы.

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