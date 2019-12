Инцидент произошёл в провинции Гуйчжоу. Спасателям удалось достать на поверхность семерых шахтёров, работы по поиску пропавших горняков продолжаются, сообщает Al Jazeera.

Fourteen miners were found dead and two others remained trapped underground after a coal and gas outburst happened at a coal mine in southwest China's Guizhou Province early Tuesday, local authorities said. https://t.co/nPaX0tge3J