https://static.news.ru/photo/c2eeff8e-19c9-11ea-ad8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Qihua/xinhua/Global Look Press

Обвал произошёл на золотодобывающей шахте, расположенной возле южноафриканского города Оркни. В результате погибли четыре горняка.

По некоторым данным, инцидент произошёл днём 6 декабря из-за сейсмической активности. После обвала пять человек оказались заблокированы.

Спасателям удалось вытащить только одного. Сейчас он находится в местной больнице в тяжёлом, но стабильном состоянии, передаёт News24.

Ранее NEWS.ru писал, что управление Ростехнадзора по Сибири в судебном порядке добилось приостановки работы нескольких шахт компании «ММК-Уголь» из-за нарушений требований промышленной безопасности при добыче угля. На шахтах «Чертинская-Коксовая», «Чертинская-Южная» и «Костромовская» было выявлено 318 нарушений требований промбезопасности, что опасно для жизни и здоровья шахтёров.