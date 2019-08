Фото: Chris Yunker/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Студия Hello Games назвала дату выхода обновления Beyond для космического симулятора No Man’s Sky. Оно станет доступно игрокам 14 августа.

Beyond включает в себя три крупных нововведения. Первое расширит многопользовательский опыт игроков, второе добавит поддержку виртуальной реальности, а об особенностях третьего разработчики пока не говорят. В конце марта News.ru рассказал,...