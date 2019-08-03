https://static.news.ru/photo/b78e5776-b5dc-11e9-a35a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Yunker/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Riot Games, являющаяся разработчиком игры League of Legends, работает над созданием уникального файтинга, сообщил сотрудник компании Том Кэннон в ходе трансляции с EVO 2019.

В настоящее время нет информации о названии игры или персонажах. Известно лишь, что это будет второй самостоятельный продукт Riot Games после выхода League of Legends.

Ранее News.ru писал, что компания Tango Gameworks в рамках конференции Bethesda на выставке E3 2019 представила новую игру GhostWire: Tokyo. Это приключенческий экшен, действие которого происходит в Токио. Игрокам предстоит выяснить причину исчезновения людей и уничтожить врага, «с которым город ещё не сталкивался».