https://static.news.ru/photo/15aaad70-9321-11e9-9630-fa163e074e61_1024.jpg Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

33-летний форвард в восьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи». Он забросил 51 шайбу в 81 матче. Таким образом, россиянин побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках (7).

His eighth Rocket Richard Trophy, the most among any player in NHL history.



You are one special player, @ovi8 . #NHLAwards pic.twitter.com/3XMDZtRHtc — NHL (@NHL) 20 июня 2019 г.

Ещё один российский форвард — выступающий за клуб «Тампа-Бэй» Никита Кучеров — признан самым ценным игроком сезона-2018/19 по версии журналистов. 26-летний россиянин опередил Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Это первая «Харт Трофи» в карьере Кучерова.

Также Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона-2018/19, набрав 128 (41+87) очков и выиграв «Арт Росс Трофи». Он впервые выиграл и этот приз. Кроме того, россиянин выиграл «Тед Линдсей Эворд» — приз лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ.

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский впервые получил награду «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона. На его счету 39 выигранных матчей, в 53 играх он пропускал в среднем по 2,40 гола, отразив 92,5% бросков.

Церемония вручения индивидуальных наград НХЛ прошла в Лас-Вегасе.