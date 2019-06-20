Ещё один российский форвард — выступающий за клуб «Тампа-Бэй» Никита Кучеров — признан самым ценным игроком сезона-2018/19 по версии журналистов. 26-летний россиянин опередил Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Это первая «Харт Трофи» в карьере Кучерова.
Также Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона-2018/19, набрав 128 (41+87) очков и выиграв «Арт Росс Трофи». Он впервые выиграл и этот приз. Кроме того, россиянин выиграл «Тед Линдсей Эворд» — приз лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ.
Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский впервые получил награду «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона. На его счету 39 выигранных матчей, в 53 играх он пропускал в среднем по 2,40 гола, отразив 92,5% бросков.
Церемония вручения индивидуальных наград НХЛ прошла в Лас-Вегасе.