33-летний форвард в восьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи». Он забросил 51 шайбу в 81 матче. Таким образом, россиянин побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках (7).

His eighth Rocket Richard Trophy, the most among any player in NHL history.



You are one special player, @ovi8 . #NHLAwards pic.twitter.com/3XMDZtRHtc