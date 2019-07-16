https://static.news.ru/photo/3e3a8774-a799-11e9-bfa4-fa163e074e61_1024.jpg Брэндон Боченски Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Американский нападающий, капитан казахстанского хоккейного клуба «Барыс» Брэндон Боченски принял решение о завершении карьеры.

37-летний форвард будет работать в американской холдинговой компании «Бёркшир Хэтэуэй», которая находится в штате Северная Дакота (США), сообщает журналист газеты Grand Forks Herald Брэд Шлоссман на своей странице в Twitter.

Former UND great Brandon Bochenski, who played for the Ottawa Senators, Chicago Blackhawks, Boston Bruins, Anaheim Ducks, Nashville Predators and Tampa Bay Lightning in his 14-year pro career, is retiring and joining Berkshire Hathaway HomeServices in Grand Forks. — Brad E. Schlossman (@SchlossmanGF) 15 июля 2019 г.

Боченски защищал цвета казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 2010 по 2017 год, после чего объявил о завершении карьеры. Но в июле 2018 года он снова подписал с клубом контракт. В КХЛ он сыграл в 455 матчах, набрав 444 очка (179 голов и 265 результативных передач). В прошедшем сезоне он сыграл за «Барыс» 44 матча в регулярном чемпионате, набрав 34 очка (15 заброшенных шайб и 19 голевых передач), в плей-офф он провёл 12 игр. В его активе 13 очков (четыре гола и девять передач).

Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго», «Оттаву», «Бостон», «Анахайм», «Нэшвилл» и «Тампу». Всего он сыграл 156 матчей и набрал 68 очков (28+40).

С 2015 года форвард представляет сборную Казахстана по хоккею и является капитаном.

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