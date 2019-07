37-летний форвард будет работать в американской холдинговой компании «Бёркшир Хэтэуэй», которая находится в штате Северная Дакота (США), сообщает журналист газеты Grand Forks Herald Брэд Шлоссман на своей странице в Twitter.

Former UND great Brandon Bochenski, who played for the Ottawa Senators, Chicago Blackhawks, Boston Bruins, Anaheim Ducks, Nashville Predators and Tampa Bay Lightning in his 14-year pro career, is retiring and joining Berkshire Hathaway HomeServices in Grand Forks.