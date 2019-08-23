В стартовавшем на арене «Мегаспорт» традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы» 22 августа встретились две столичные команды. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» в матче Кубка мэра Москвы со счётом 5:2.

— Мы создали много моментов, думаю, болельщикам игра понравилась, были проблемы с контратаками, «Спартак» много создавал, так что есть над чем работать.

— Секача брали на конкретную позицию?

— В спорте гарантированного места ни для кого не бывает. Мы предполагаем схему для комфортной игры, думаем, с кем его можно использовать. Но чемпионат покажет, ещё рано говорить.

— Есть ощущение, что ЦСКА остался лидером после прошлого сезона, так как «армейцы» — одна из команд, которая сохранила чемпионский костяк и не потеряла практически ни одного знакового игрока, может быть, даже усилились.

— В этом был приоритет селекционной службы. Очень важно сохранить игроков, которые способны решать задачи, которые ставятся перед ЦСКА.

— Каким Богдан вернулся из НХЛ?

— Время покажет. Богдан не так долго там был. Любой опыт мотивирует.

— Как вам «Спартак» Олега Знарока? Насколько изменилась команда?

— Понятно, что «Cпартак» изменится, времени пока недостаточно для любого тренера, чтобы что-то фундаментально поменять, но то, что Олег Валерьевич (Знарок. — Ред.) с (помощником. — Ред.) Харийсом Витолиньшем это сделают, — однозначно.

— Какая ситуация с Калининым?

— Сергей восстановился, тренируется в общей группе. Может, уже следующий матч сыграет на Кубке мэра. У Мишки Науменкова был аппендицит, он восстановился, работает, но пока бы сроки не называл, когда выйдет. Антон Слепышев и Макс Шалунов сегодня просто отдыхали, планируем, что Шалунов будет играть с Капризовым. Секретов особых нет. Они в Швейцарии играли вместе.

Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок к журналистам вышел в приподнятом настроении.

— Присутствие Станислава Черчесова на матче — это какая-то акция?

— Мы с ним друзья, созваниваемся, общаемся, переписываемся. Я ему сказал: «Ты же спартаковский, приходи тогда, поддержи команду». Получилось очень хорошо, благодарен ему. Мы ещё перед футбольным чемпионатом мира начали дружить.

— С футбольной командой поддерживаете связь?

— В прошлом сезоне ходили на матчи и футболисты, и мы. Были на дерби, звали ребят, но, к сожалению, не получилось, хватает своих проблем.

Олег Знарок Сергей Булкин/News.ru

— Первое поражение в межсезонье от самого серьёзного соперника. Какие выводы? Какие проблемы показала игра?

— У нас много проблем, будут соответствующие выводы. Играли против хорошей команды. Много что не получилось. Будем работать и стараться, чтобы в дальнейшем не допускать провала.

— Когда планируете выход на пик?

— 12 дней перед вторым сентября — началом сезона. Не такие большие сборы были. Команда строится, она новая, что-то получается, что-то нет. Стараемся. У нас отличные игроки, всё будет хорошо. Мы сумеем сплотиться и пойти вперёд.

— Планировалось искать шестого иностранца, не получилось?

— Нашли, но намного не получилось. Не буду раскрывать все карты.

— Было видно, что ЦСКА в командной игре был быстрее. Это связано с тем, что надо работать над взаимодействием?

— Работать всегда нужно. Мы только 14 июля собрались. Не так было много времени. Естественно, ЦСКА — отличная команда с хорошим подбором, но мы не слабее. Я доволен своими ребятами.

— Есть ли у вас цель обыграть ЦСКА?

— А почему именно ЦСКА? У нас цель — выиграть Кубок Гагарина. Какая разница, кого обыгрывать.

— Кто является наиболее принципиальным соперником в КХЛ — СКА или ЦСКА?

— Да нет такого. Вы ещё «Динамо» назовите. Каждый соперник принципиален. Каждый. Сейчас, если всё вспоминать, то можно ещё и «Ригу» назвать. Мы идём от игры к игре, готовимся к каждому следующему матчу. Делаем всё возможное для того, чтобы выиграть.

— Скольких спартаковцев хотите видеть в сборной?

— У нас все готовы играть за сборную, играть за свою страну, это престиж. Все с удовольствием поедут в национальную команду. Так что звоните, вызывайте, мы готовы к сотрудничеству.

— Какие эмоции после возвращения?

— Мы благодарны болельщикам, что они поддерживают нас в любой ситуации. Эмоции, конечно, зашкаливают. Но что-то такого «ух» нет. Я уже взрослый. Знаю, что хочу, и это не только победы. После игры немного пожурил парней. Считаю, что всё идёт по плану.