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Загитова пожелала российским хоккеистам победы на ЧМ в Латвии

14:32, 29 мая 2021
Алина Загитова Алина Загитова Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказала слова поддержки российским хоккеистам перед матчем сборной России против Швейцарии на чемпионате мира. Свои пожелания спортсменка обнародовала в видеообращении в историях Instagram.

Она заверила, что поддерживать спортсменов будет вся Россия — «от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи».

Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех и точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников, — сказала Загитова.

Фигуристка также пожелала команде завоевать на турнире золотые медали.

Встреча пятого тура группового этапа чемпионата мира Швейцария — Россия состоится 29 мая в 16:15 по московскому времени. Турнир проходит в Риге и завершится 6 июня.

Ранее, в четвёртом матче ЧМ, сборная России обыграла команду Дании. Матч завершился со счётом 3:0.

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