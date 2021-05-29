Загитова пожелала российским хоккеистам победы на ЧМ в Латвии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказала слова поддержки российским хоккеистам перед матчем сборной России против Швейцарии на чемпионате мира. Свои пожелания спортсменка обнародовала в видеообращении в историях Instagram.
Она заверила, что поддерживать спортсменов будет вся Россия — «от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи».
Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех и точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников, — сказала Загитова.
Фигуристка также пожелала команде завоевать на турнире золотые медали.
Встреча пятого тура группового этапа чемпионата мира Швейцария — Россия состоится 29 мая в 16:15 по московскому времени. Турнир проходит в Риге и завершится 6 июня.
Ранее, в четвёртом матче ЧМ, сборная России обыграла команду Дании. Матч завершился со счётом 3:0.