Загитова пожелала российским хоккеистам победы на ЧМ в Латвии

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Максим Величко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил вторую шайбу в дебютном розыгрыше плей-офф во время седьмого матча с «Вегасом». 24-летний новокузнечанин стал первым новичком, которому удалось набрать очко в седьмом матче серии в Кубке Стэнли.

Кирилл Капризов стал первым новичком в истории франшизы, набравшим очко в седьмом матче Кубка Стэнли, — сообщается в Twitter НХЛ. «Вегас» обыграл «Миннесоту» со счётом 6:2. Капризов забросил вторую шайбу...