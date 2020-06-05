Внук Третьяка подписал контракт с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/e33e0990-a71f-11ea-8210-fa163e074e61_660.jpg Максим Третьяк Фото: maxtr20/instagram.com

Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с вратарём Максимом Третьяком.

Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Третьяк начинал свою карьеру в системе московского ЦСКА, играл за «Красную армию» в МХЛ и «Звезду» в Высшей хоккейной лиге. В КХЛ голкипер дебютировал в сезоне-2016/17 за владивостокский «Адмирал», после чего играл в рижском «Динамо» и ЦСКА. На молодёжном чемпионате мира 2015 года в составе сборной России U20 вратарь стал обладателем серебряной медали.

Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.

Ранее сообщалось, что хоккеист Иван Телегин решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. Спортсмен подписал соглашение, согласно которому он будет выступать за «красно-синих» до конца сезона-2021/22.