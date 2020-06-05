Внук Третьяка подписал контракт с «Сочи»

Третьяк начинал свою карьеру в системе московского ЦСКА, играл за «Красную армию» в МХЛ и «Звезду» в Высшей хоккейной лиге. В КХЛ голкипер дебютировал в сезоне-2016/17 за владивостокский «Адмирал», после чего играл в рижском «Динамо» и ЦСКА. На молодёжном чемпионате мира 2015 года в составе сборной России U20 вратарь стал обладателем серебряной медали.
Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.
КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.
Ранее сообщалось, что хоккеист Иван Телегин решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. Спортсмен подписал соглашение, согласно которому он будет выступать за «красно-синих» до конца сезона-2021/22.