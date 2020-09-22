«Витязь» сумел на выезде в овертайме переиграть одного из лидеров КХЛ

https://static.news.ru/photo/93130a24-fcf6-11ea-96ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из лидеров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке в овертайме уступил подмосковному «Витязю» — 3:4ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1).

В основное время у уральцев отличились Алексей Макеев (на 17-й секунде встречи), Чарлз Геноуэй и Илья Овчинников (оба на 39-й минуте, с интервалом в 31 секунду).

Павел Дацюк дважды ассистировал партнёрам и за последние шесть игр набрал 8 очков (2+6) по системе «гол плюс пас».

В составе гостей шайбы забросили Маттиас Теденбю (15-я минута), Линус Хультстрём и Иван Ларичев (оба на 33-й минуте, с интервалом в девять секунд).

На четвёртой минуте овертайма победу «Витязю» принёс Каспарс Даугавиньш, набравший своё 250-е очко в КХЛ.

Несмотря на поражение, «Автомобилист» (по крайней мере, до окончания сегодняшнего матча между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом») вышел на чистое первое место в общей таблице КХЛ, набрав 14 очков в восьми играх. У омичей и петербургского СКА — по 13 также после восьми матчей.

Челябинский «Трактор» в родных стенах уступил череповецкой «Северстали» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Автором победной для «сталеваров» шайбы на 53-й минуте стал Артём Гареев.

Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 21 бросок соперника и отыграл «на ноль» впервые в нынешнем сезоне.

Защитник уральцев Ник Бэйлен провёл 300-й матч в КХЛ.