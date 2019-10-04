https://static.news.ru/photo/f63360f2-e79b-11e9-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

После очередных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в турнирной таблице Западной конференции установилось двоевластие: по 23 очка набрали московские «армейцы» и подмосковный «Витязь».

Единолично лидировавший до сего дня «Витязь» на своей площадке уступил в серии послематчевых буллитов московскому «Спартаку» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

На 23-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному броску нападающего Вячеслава Лещенко. Хозяева отыгрались за 1 минуту 37 секунд до конца третьего периода — шайбу забросил Егор Воронков.

В серии послематчевых бросков победным стал буллит в исполнении спартаковца Каспарса Даугавиньша.

Петербургский СКА в родных стенах проиграл челябинскому «Трактору» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).

На 8-й минуте счёт открыл «армеец» Максим Карпов. Спустя 50 секунд Томаш Гика восстановил равновесие, а на 12-й минуте Эндрю Кейлоф вывел уральцев вперёд. Эта шайба в итоге оказалась победной для гостей.

«Трактор» сумел выиграть в Петербурге впервые с 21 января 2011 года.

ЦСКА сумел догнать «Витязь» в таблице благодаря крупной домашней победе над рижским «Динамо» — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0).

У москвичей дубль оформил Линден Вей (5-я и 25-я минуты), по разу отличились Никита Нестеров (32-я), Кирилл Капризов (35-я), Иван Телегин (38-я) и Алексей Марченко (48-я, в меньшинстве).

Единственную шайбу у рижан забросил на 18-й минуте Гинтс Мейя.

«Магнитка» дома уступила нижегородскому «Торпедо», московское «Динамо» в гостях переиграло «Автомобилист», ранее писал News.ru.