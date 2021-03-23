Василевский установил рекорд «Тампы» в НХЛ

https://static.news.ru/photo/2069c242-8c52-11eb-9268-96000091f725_660.jpg Андрей Василевский Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский помог своей команде выиграть у «Далласа» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За три периода он отразил 16 бросков по воротам, а его команда победила со счетом 2:1.

Для россиянина эта победа стала 12-й кряду, что является рекордом среди вратарей «Тампы» в НХЛ. Предыдущий рекорд — 11 побед подряд — в сезоне-2018/19 установил Луи Доминге.

Кроме того, Василевский вышел по данному показателю на седьмое место в истории Лиги. Возглавляют рейтинг четверо вратарей с 14-матчевой победной серией. Среди них — россиянин Сергей Бобровский, блиставший в воротах «Коламбуса» в сезоне-2016/17.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авторы официального сайта НХЛ составили топ-16 лучших вратарей турнира. Первое место в списке занял российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Он отыграл все 25 матчей после паузы из-за коронавируса в сезоне-2019/20, а это значит, что он, возможно, сыграл главную роль в победе «Лайтнинг» в Кубке Стэнли, отметили североамериканские журналисты.