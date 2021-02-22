«Вашингтон» Овечкина в четвёртый раз в сезоне проиграл «Питтсбургу» Малкина

https://static.news.ru/photo/6274628c-7663-11eb-8731-96000091f725_660.jpg Фото: capitals/instagam.com

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своём льду принимал «Питтсбург», встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

«Пингвины» открыли счёт на седьмой минуте, голом отметился россиянин Евгений Малкин. Примечательно, что он реализовал большинство, которое гости получили благодаря удалению капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Преимущество «Питтсбург» сохранял до второго периода. На 25-й минуте Рихард Паник сравнял счёт, а девять минут спустя Конор Шири вывел вперёд уже хозяев — ему ассистировал Евгений Кузнецов. Однако прошло буквально несколько секунд, и Джейк Гюнцель восстановил равновесие — счёт стал 2:2.

Эти цифры сохранились на табло вплоть до конца основного времени. А в овертайме настойчивее оказались «пингвины» — победную шайбу забросил Каспери Капанен. Стоит заметить, что команды встретились в пятый раз за сезон, и четвёртую победу одержал «Питтсбург» — при этом каждый раз команде Малкина приходилось отыгрываться. Следующая встреча этих соперников состоится уже в пятницу, 26 февраля.

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