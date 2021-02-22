Агент Панарина высказался об обвинениях в избиении девушки

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Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Пол Теофанос прокомментировал заявление о том, что спортсмен избил девушку в 2011 году.

Я решительно и категорически отрицаю эти лживые обвинения, исходящие из России, в адрес Артемия. Это ложь, — цитирует агента New York Post.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку.

По его словам, инцидент произошёл в декабре 2011 года в Риге после матча с местным «Динамо». Спортсмен с несколькими товарищами по команде пошёл в бар, где по неизвестным причинам несколько раз ударил гражданку Латвии. В итоге его задержали сотрудники полиции.

Назаров рассказал, что за игрока вступились авторитетные жители Риги, переговорившие с представителями правоохранительных органов и замявшие случившееся. Тренер добавил, что слышал о €40 тысячах наличными.