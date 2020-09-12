В США назвали мусором российского игрока НХЛ

https://static.news.ru/photo/95192d3c-f4ed-11ea-a8fa-fa163e074e61_660.jpg Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Продюсер New York Post Роб Тауб осудил поведение нападающего клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время третьего матча финала плей-офф Восточной конференции против «Нью-Йорк Айлендерс».

В своём Twitter он сравнил игрока с мусором и прикрепил к посту видео, где тот бьёт по ногам соперника Жана-Габриеля Пажо. Американские интернет-пользователи поддержали мнение продюсера. Они назвали хоккеиста «настоящим подонком» и раскритиковали его за «абсолютно неспортивное поведение».

Мусор, никого уважения к нему, — написал один из комментаторов.

Кучеров нанёс Пажо удар клюшкой после того, как тот забросил шайбу в пустые ворота. Это не понравилось игрокам «Айлендерс», из-за чего завязалась массовая потасовка. Позже всех хоккеистов оштрафовали.

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