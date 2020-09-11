Стоматолог объяснил причину «беззубой» улыбки Овечкина

https://static.news.ru/photo/1039befa-f42b-11ea-8cdc-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: aleksandrovechkinofficial/instagram.com

Стоматолог-ортопед рассказал о российских звёздах, которые намеренно не пытались устранить проблемы с зубами. В список знаменитостей с «неголливудской» улыбкой попали хоккеист Александр Овечки, певец Шура и актёр Дмитрий Брекоткин.

Как отметил стоматолог Андрей Самсонов, если у звёзд не всё в порядке с улыбкой — это не значит, что они не могут себе позволить коррекцию. По его словам, это всё хайп.

Так, например, певец Шура, ставший популярным в 90-е годы, не вставлял себе передние зубы до 2000-х годов, чтобы не потерять своего сценического образа. По некоторым данным, запрещал это делать его стилист и дизайнер.

Ещё одна знаменитость, которая пользуется своим беззубым образом — актёр Дмитрий Брекоткин. Ещё начиная с КВН, он ходит без переднего зуба-«двойки». Медик предположил, что сейчас артист закрывает чем-то зуб, поскольку, если бы он до сих пор отсутствовал, то зубы давно сместились.

Самым знаменитым своей «беззубой улыбкой» является хоккеист Александр Овечкин. Отсутствие зуба стало одной из фишек его образа. Свой передний зуб спортсмен потерял на игре в кубке НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в 2007 году. Спустя 10 с лишним лет после потери первого зуба Овечкин лишился и части второго.

Стоматолог добавил, что такой дефект легко подправить с помощью одиночной имплантации. Когда рядом стоящие зубы не покрыты коронками, не лишены нервов, то это единственный способ вернуть утраченный орган в челюстной системе, пишет «ПолитЭксперт».

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