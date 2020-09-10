От ангины до рака: какие болезни могут спровоцировать больные зубы

Многие считают гнилые зубы локальной проблемой. Они провоцируют боль, кровотечение, неприятный запах изо рта. На самом деле в организме человека всё взаимосвязано. Стоматологические дефекты являются причиной болезней лор-органов, пищеварительной системы и даже вызывают рак. NEWS.ru опросил врачей о печальных последствиях запущенных заболеваний полости рта.

Если от зуба откалывается кусок и обнажается острый край, это приводит к хронической травме дёсен и языка, сообщил в беседе с NEWS.ru стоматолог, почётный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. Такими же последствиями грозит некачественный зубной протез с заострёнными областями. Со временем дефект может спровоцировать воспалительный процесс, который иногда выливается в онкологическое заболевание. Рак языка и полости рта — достаточно распространённые новообразования, отметил эксперт.

Также серьёзными осложнениями чревата ситуация, когда поражение выходит за пределы зуба и затрагивает окружающие ткани, отметил Садовский. Например, запущенный кариес может спровоцировать флюс — воспалительный процесс в надкостнице.

Инфекция распространяется по пространствам жировой клетчатки, которая находится в межмышечных пустотах. Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели. Например, если инфекция окажется в головном мозге. Владимир Садовский врач-стоматолог врач-стоматолог

Пломбы, которые держатся «на честном слове», также становятся причиной угрожающих жизни состояний. Они могут вылететь в самый неподходящий момент. То же самое касается зубов, находящихся в процессе разрушения.

Пломба или кусок зуба может отломится ночью, и человек вдохнёт инородный элемент. Последствия бывают печальными, вплоть до асфиксии и смертельного исхода, — пояснил доктор.

Серьёзные последствия для всех систем органов может спровоцировать даже обычный кариес, сообщила NEWS.ru стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники Евгения Богачева. Как только эмаль зуба начинает разрушаться, появляются неблагоприятные штаммы бактерий, живущих в ротовой полости человека. Они губительны для всего организма.

С пищей и слюной вредная микрофлора попадает в горло, провоцируя воспаление миндалин, ангину, поражения гортани. Часто человек даже не подозревает о причине недуга и думает, что у него ОРВИ. Евгения Богачева стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники

Условно-патогенные бактерии также могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, добавила Богачева. Из кариозной полости вместе с пищей они попадают в желудок и кишечник, провоцируя там хроническое воспаление. Оно может вылиться в гастрит, язву, воспаление двенадцатиперстной кишки. Также существуют доказанные случаи прямого влияния патогенных бактерий из ротовой полости на сердечно-сосудистую систему, отметила врач. Они попадают туда через кровоток, провоцируя образование серьёзных патологий.

Правильная гигиена полости рта является самой эффективной профилактикой кариеса, говорят врачи. Специальные средства борются с патогенными микроорганизмами, которые разрушают зубную эмаль.

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Четыре обязательных средства для ежедневной гигиены — это паста, ополаскиватель, зубная нить и жевательные резинки без сахара, сообщил Владимир Садовский. Очищать зубы от налёта нужно минимум два раза в сутки, завершая процедуру нанесением ополаскивателя. По выбору щётки эксперт советует проконсультироваться со стоматологом. Для одних людей подходят изделия с мягкой щетиной, а для других — с более жёсткой. А вот электрический гаджет для чистки зубов может стать незаменимым помощником почти для всех.

Мы ещё в советское время говорили, что необходимо совершать 500 движений щёткой за раз. Мало кто это будет делать из-за нехватки времени. Подобные щётки заменяют движения рукой, — рассказал эксперт.

Стоматологи сошлись во мнении, что 1–4 раза в год (в зависимости от положения дел) нужно проводить профессиональную гигиену полости рта. Некоторые участки зубов практически недоступны для обычной щётки, а налёт на них может спровоцировать разрушение эмали. До них может добраться только врач, используя специальное оборудование. Также обязательны профилактические осмотры доктора не реже одного раза в полгода.