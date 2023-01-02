Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин

Фото: hcks.moscow

Сергей Баутин

В возрасте 55 лет умер советский и российский хоккеист, обладатель золотой медали на Олимпиаде-92 в Альбервиле в составе объединенной команды Сергей Баутин, сообщила пресс-служба московского «Динамо». За бело-голубых он выступал с 1990 по 1992 год. Причины смерти спортсмена не сообщаются.

«Динамо» выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

В составе «Динамо» он провел два сезона и стал двукратным чемпионом страны. В сезоне 1991/1992 года являлся капитаном бело-голубых. В 1992 году Баутин получил звание заслуженного мастера спорта. В 2014-м был введен в Зал славы отечественного хоккея.

Ранее стало известно, что российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Форвард выпал из окна своего дома 17 декабря, незадолго до очередной тренировки своей команды, в которой он должен был принять участие.

В августе стало известно, что 14-летний хоккеист из Санкт-Петербурга скончался во время тренировки в школе петербургского СКА. В ходе одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врачи смогли запустить сердце подростка, его доставили в больницу, но спасти его не удалось.