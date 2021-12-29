В отеле сборных США и Швеции праздновали свадьбу во время МЧМ-2022
Сергей Стариков
Сергей Стариков
10:07, 30 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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В канадском отеле, где проживали молодёжные сборные США и Швеции по хоккею, отмечали свадьбу во время проведения чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил журналист DailyFaceoff Крис Петерс в Twitter. При этом его коллега из The Athletic Кори Пронман добавил, что один из спортсменов контактировал с гостями торжественного мероприятия.
Официальные лица команд заявили, что их игроки очень осторожны, остаются в своих комнатах, соблюдают все протоколы, и всё равно всё это происходит. Мне сказали, что в отеле США и Швеции запланирован свадебный приём. Что ещё они могут сделать? — написал Петерс.
При этом Пронман рассказал, что один из сотрудников неназванной сборной из Европы назвал «смешными» ковид-протоколы, принятые на молодёжном чемпионате мира в Канаде, а также отсутствие изоляции. По его словам, представитель данной команды лично контактировал с гостями свадьбы.
Ранее главный тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в отмене чемпионата мира 2022 года в Канаде. По его словам, проблема турнира заключалась не в коронавирусе, а в плохой организации.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. Тем не менее к 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить соревнования из-за роста числа инфицированных коронавирусом.