В Госдуме отреагировали на слухи о покупке военных билетов хоккеистами РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кирилл Капризов (слева)

Депутат Госдумы, председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможную покупку военных билетов российскими хоккеистами Кириллом Капризовым, Иваном Федотовыми и Павлом Карнауховым. Политик считает, что это - повод для разбирательств.

Для меня новость, что они, возможно, покупали военные билеты. Если всплывут скрины из WhatsApp с перепиской по поводу покупки военных билетов, то это информация для серьезных разбирательств. Мне очень неприятно, что такие вещи происходят в российском спорте, они недопустимы, — сказал Свищев Metaratings.ru.

Депутат добавил, что есть закон, который должны все соблюдать. Если у ребят нет отсрочки или отвода по медицинским показателям, то надо служить.

В среду, 6 июля, сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета. Позже появилась информация, что Капризов будет служить в ВДВ в случае призыва в армию.

Ранее стало известно, что хоккеист сборной России Иван Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.