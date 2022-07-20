В ГД отреагировали на предложение финнов дать Федотову политическое убежище Депутат Журова заявила, что причин для предоставления хоккеисту Федотову политического убежища нет

Фото: Li An/XinHua/Global Look Press

Иван Федотов

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на предложение члена парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонена дать российскому хоккеисту Ивану Федотову политическое убежище. Журова считает, что причин для подобного шага нет, передает «Спорт день за днем».

Разве об этом убежище кто-то просил? Такие молодцы они, конечно! Политическое убежище дают, когда, по мнению пострадавшего человека, государство по отношению к нему как-то неправо. Причин для подобных предложений нет, — сказала Журова.

Ранее хоккеиста доставили в учебную часть ВМФ для прохождения срочной службы. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве пришли к выводу, что спортсмен уклонялся от службы от армии.

Также сообщалось, что капитан клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин поддержал Федотова, которого забрали в армию. Он считает, что такая ситуация может случиться с каждым.