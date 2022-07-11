Панин поддержал отправленного в армию хоккеиста Федотова Панин поддержал отправленного в армию хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Григорий Панин

Хоккеист, капитан клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин поддержал коллегу из ЦСКА Ивана Федотова, которого задержали в Санкт-Петербурге и забрали в армию. Панин считает, что такая ситуация может случиться с каждым.

Классно жить по принципу «слава богу, не со мной». Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное — не со мной... Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно молодых ребят касается, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях, — написал Панин в соцсетях.

Он добавил, что прецедент с Федотовым касается всех. Лига, профсоюз, федерация и спортсмены должны помочь Федотову продолжить карьеру, подчеркнул Панин.

Ивана Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

6 июля сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета и его тоже могут призвать в армию.