Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Хоккеист Федотов задержан в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Федотов

Вратарь «Филадельфии» и сборной России Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата, сообщает «Фонтанка». Спортсмена подозревают в уклонении от армии.

По данным источника, задержание инициировала военная прокуратура, у которой «есть достаточное основания считать Федотова уклонистом от армии». В Санкт-Петербурге с утра 1 июля группы оперативников уголовного розыска, а также сотрудники СОБР караулили различные точки, где мог появиться спортсмен. Сейчас Федотова везут в военкомат.

Спортсмену грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от службы в армии, хотя формально он считается военнослужащим, так как считается игроком ХК ЦСКА.

25-летний Федотов весной выиграл в составе ЦСКА Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он регулярно встает на коньки. Так представитель Кремля прокомментировал отказ главы Финляндии Саули Ниинистё выходить на лед с российским лидером.