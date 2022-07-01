В Кремле отреагировали на отказ главы Финляндии играть в хоккей с Путиным Песков заявил, что Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он регулярно встает на коньки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ главы Финляндии Саули Ниинистё выходить на лед с российским лидером, передает РИА Новости. Песков добавил, что такая практика использовалась для сближения глав государств и установления доверительных отношений.

У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно, — сказал Песков.

По его словам командный спорт, в частности хоккей, способствует формированию взаимного доверия. Поэтому такая позитивная практика существовала с начала президентского пути Ниинистё.

Ну теперь он (Ниинистё. — NEWS.ru) говорит, что не будет играть, — заключил Песков.

Накануне финский лидер в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с Путиным. Ниинистё отметил, что Россия для Финляндии является не партнером, а соседом, которого «необходимо учитывать».