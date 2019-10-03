https://static.news.ru/photo/c0acb7f8-e651-11e9-b31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» на старте нынешнего сезона неожиданно обрёл статус «дерби неудачников»: к очной встрече обе команды прочно осели на дне турнирных таблиц Восточной и Западной конференций соответственно и успели отправить в отставку иностранных тренеров — чеха Йозефа Яндача и канадца Крейга Мактавиша.

Победу в этом «дерби неудачников» одержали уральцы — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).

В составах обеих команд нашлись игроки, забросившие по две шайбы. У хозяев отличился Деннис Расмуссен (на 8-й и 34-й минутах), у гостей — Антон Ландер (32-я и 59-я).

Авторами остальных трёх голов у «Магнитки» стали Иван Верещагин (48-я минута), Денис Паршин (52-я) и Николай Кулёмин (за три секунды до финальной сирены, в пустые ворота).

Одну шайбу в составе «Локомотива» забросил Николай Аверин (на 42-й минуте).

После этого матча у обоих неудачников стартового отрезка сезона стало по восемь очков (после 12 игр — у «Локо», после 13 — у «Металлурга»). Но если ярославцы занимают 11-е, предпоследнее место на «Западе» КХЛ, то «Магнитка» на «Востоке» опустилась на самое дно таблицы, находясь на её 12-й строчке.

В матче команд, занимающих четвёртые места в таблицах своих конференций, казахстанский «Барыс» на своей площадке в Нур-Султане вырвал победу у нижегородского «Торпедо» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

У хозяев точными бросками отметились Ииро Пакаринен (7-я минута) и Роман Старченко (28-я). Гости забили лишь однажды усилиями Джордана Шрёдера (17-я).

«Барыс» уже в седьмой раз подряд обыграл «Торпедо» в КХЛ в родных стенах.

Хабаровский «Амур» на своём льду победил китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

У хозяев отличился чешский братский дуэт Гинек и Томаш Зогорна (первый — на 4-й минуте, второй — на 46-й). Кроме того, результативный бросок получился у Владислава Ушенина (на 14-й минуте).

Гости к концу второго периода сумели сравнять счёт благодаря точным броскам Тайлера Вона (15-я минута) и Кори Кейна (37-я), но взять хотя бы одно очко в Хабаровске не сумели.

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