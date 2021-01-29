В Башкирии сформировалась своя хоккейная команда бабушек

В Баймакском районе местные жительницы решили собрать свою хоккейную команду. Соответствующее видео было выложено в социальных сетях.
Так, на лёд бабушки вышли в национальных башкирских костюмах. Умение пенсионерок владеть клюшкой и кататься на коньках повергло пользователей социальных сетей в шок. Многие из них восприняли новую затею жительниц села с настоящим восторгом.
Нашлись и те, кто в комментариях к видео подверг ролик критике. В частности, некоторые зрители усомнились в том, что в кадре запечатлены действительно пожилые женщины.
Ранее NEWS.ru писал, что российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые летом 2021 года могут перейти в статус свободных агентов.
Соответствующий рейтинг был составлен изданием The Hockey News. Стоит отметить, что Овечкин стал единственным российским игроком в списке.