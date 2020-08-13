У главного тренера «Ак Барса» обнаружили коронавирус

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Массовые беспорядки в Минске могут стать поводом для отмены ЧМ по хоккею. Чемпионат должен пройти весной 2021 года в Риге и Минске.

Вопрос о состоятельности заявленной страны поднял вице-президент Международной федерации хоккея Каперво Куммола. Он рассказал, что творится сейчас в Белоруссии, на заседании федерации, которое состоялось 11 августа, пишет финское издание is.ft....