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У главного тренера «Ак Барса» обнаружили коронавирус

11:59, 14 августа 2020
Дмитрий Квартальнов Дмитрий Квартальнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус диагностировали у главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Сейчас 54-летний тренер находится на карантине.

Его заменяют помощник Павел Зубов и Игорь Горбенко, передаёт Sport24.

С 19 по 23 августа в Казани пройдет предсезонный турнир, в котором примут участие обладатели Кубка Гагарина.

Ранее NEWS.ru писал, что в футбольном клубе «Валенсия» были выявлены два случая заражения коронавирусом. Тестирование на вирус прошли футболисты, тренеры и другие работники. Согласно протоколу Ла Лиги (чемпионат Испании) и самого клуба, заражённые были изолированы, а информация о них передана в органы здравоохранения.

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