В «Валенсии» обнаружили два случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/dbd92eaa-dbae-11ea-993f-fa163e074e61_660.jpg Фото: valenciacf.en/facebook.com

В футбольном клубе «Валенсия» были выявлены два случая заражения коронавирусом.

Как сообщается на официальном сайте клуба, тестирование на вирус прошли футболисты, тренеры и другие работники. Согласно протоколу Ла Лиги (чемпионат Испании) и самого клуба, заражённые были изолированы, а информация о них передана в органы здравоохранения. Должности и имена заболевших не разглашаются.

Ранее тесты на коронавирус двух футболистов «Зенита» показали сомнительный результат. Повторный анализ одного из них подтвердил диагноз. Об этом сообщил главный тренер клуба Сергей Семак. По его словам, о результатах первых тестов руководство «Зенита» сразу же сообщило Российской премьер-лиге и Роспотребнадзору. По правилам ведомства, в настоящее время оба игрока находятся на карантине, писал NEWS.ru.

Россия занимает четвёртое место в мире по количеству заболевших коронавирусом. На первом месте находятся США, где число заразившихся превышает 5 млн человек. На втором месте Бразилия (свыше 3 млн), на третьем — Индия (более 2,2 млн).

Всего пандемией охвачено более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 20 млн. Жертвами инфекции по всему миру стали более 736 тысяч человек, выздоровели свыше 12,3 млн.