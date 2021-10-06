Тренер сборной России Жамнов ответил на вопрос об участии Панарина на ОИ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов, отвечая на вопрос об участии нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» на Олимпиаде-2022 в Пекине, заверил, что хоккеист окажется в расширенном списке сборной. Его слова приводит Telegram-канал NHL.

15 октября должен будет обнародован расширенный список кандидатов на поездку в Пекин.

Вы увидите там не только Панарина в расширенном списке, но и многих других ребят. Я не думаю, что Тёма откажется от Олимпийских игр. Политика политикой, но политика вне спорта — это две разные вещи. Поэтому, если человек хочет приехать и защищать честь страны, почему нет? — сказал Жамнов.

Алексей Жамнов возглавил национальную команду 28 сентября. Жамнов исполнял обязанности главного тренера в клубе КХЛ — в сезоне-2018/19 он временно руководил «Спартаком». В сборной России занимал должности директора по скаутингу и ассистента главного тренера.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова тренером сборной страны. По словам представителя главы государства, ситуация в российском хоккее станет понятна после чемпионата мира в Пекине, главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе