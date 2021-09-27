В Кремле прокомментировали назначение тренером сборной по хоккею Жамнова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова тренером сборной страны. По словам представителя главы государства, ситуация в российском хоккее станет понятна после чемпионата мира в Пекине, главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе, передаёт РИА Новости.

Конечно, это не наша прерогатива — заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта и он действительно любим главой государства. Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе, — цитирует Пескова агентство.

Ранее сообщалось, что главным тренером сборной России по хоккею должен был стать Олег Знарок. Однако 28 сентября Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что экспертный совет рекомендует назначить на этот пост Жамнова.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по хоккею от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года. Неудачу она связала с тем фактом, что Знарок тогда не был тренером команды.