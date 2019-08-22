https://static.news.ru/photo/576e222a-c510-11e9-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» в матче Кубка мэра Москвы со счётом 5:2.

Игра мне понравилась, на данном этапе много сил, создали достаточно моментов, как и соперник, — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник рассказал, как обстоят дела с новичком «красно-синих» нападающим Иржи Секачом.

В спорте гарантированно места ни для кого не бывает. Чемпионат покажет, с кем в связке поставить Секача, — заключил он.

В стартовавшем на арене «Мегаспорт» традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы» столичные динамовцы обыграли подмосковный «Витязь» со счётом 4:1, писал News.ru.